Лавров сообщил об участии Колокольцева в конференции АСЕАНАПОЛ

Глава МВД России Владимир Колокольцев участвует в конференции АСЕАНАПОЛ в Маниле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул значение коллеги для борьбы с преступностью в странах АСЕАН, отметив его присутствие на мероприятии.