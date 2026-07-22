Лавров сообщил об участии Колокольцева в конференции АСЕАНАПОЛ

Глава МВД России Владимир Колокольцев участвует в конференции АСЕАНАПОЛ в Маниле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул значение коллеги для борьбы с преступностью в странах АСЕАН, отметив его присутствие на мероприятии.
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