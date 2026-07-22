Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

Лавров сообщил об участии Колокольцева в конференции АСЕАНАПОЛ

Лавров сообщил об участии Колокольцева в конференции АСЕАНАПОЛ

Глава МВД России Владимир Колокольцев участвует в конференции АСЕАНАПОЛ в Маниле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул значение коллеги для борьбы с преступностью в странах АСЕАН, отметив его присутствие на мероприятии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии