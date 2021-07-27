Ученый прорыв: установка солнечных электростанций над водными каналами, поможет сохранить запасы пресной воды и даст чистую энергию

Сказка для двоихТуризмУченый прорыв: установка солнечных электростанций над водными каналами, поможет сохранить запасы пресной воды и даст чистую энергиюОказывается, установка солнечных панелей над водными путями дает удивительно мощное преимущество для самих каналов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевХорошая идея .. однако для больинства районов России в связи с замерзанием водоемов вряд ли пригодится ...хотя... может я ошибаюсь .. но идея мне понравиласьКомментировать
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