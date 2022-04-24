Биспинг про бой Фьюри – Нганну: «Тайсон отбил бы Фрэнсису голову»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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