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«Реал» снес «Ливерпуль», апелляция WADA по Валиевой, Ирак зовет Россию сыграть в Багдаде, Загитова в роли диджея и другие новости

«Реал» снес «Ливерпуль», апелляция WADA по Валиевой, Ирак зовет Россию сыграть в Багдаде, Загитова в роли диджея и другие новости

1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» совершил очередной нереальный камбэк – в гостях, уступая 0:2 к 14-й минуте, разгромил «Ливерпуль» (5:2).

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