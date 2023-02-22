«Реал» снес «Ливерпуль», апелляция WADA по Валиевой, Ирак зовет Россию сыграть в Багдаде, Загитова в роли диджея и другие новости

1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» совершил очередной нереальный камбэк – в гостях, уступая 0:2 к 14-й минуте, разгромил «Ливерпуль» (5:2).
Популярные статьи
- Два паса Роналду, штраф Савина за дискредитацию армии РФ, наказание УАФ, поражение «Зенита» в Иране и другие новости утра
- «Ростов» может сразу вылететь, «Локомотив» опасен для «Спартака». В Кубке России – напряжённые матчи
- Бодрая ничья «МЮ» и «Барсы», Плющенко пригрозил отъездом учеников, 5-е золото Йоханнеса Бо, Россия сыграет с Ираном в марте и другие новости
Свежие комментарии