В Усть-Камчатском районе пропал сторож лесной базы, началась поисково-спасательная операция

Усть-Камчатский район переживает чрезвычайную ситуацию: на одной из лесных баз пропал сторож. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев в социальных сетях, последний раз мужчина выходил на связь через спутниковый телефон несколько дней назад.