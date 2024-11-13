В Усть-Камчатском районе пропал сторож лесной базы, началась поисково-спасательная операция

Усть-Камчатский район переживает чрезвычайную ситуацию: на одной из лесных баз пропал сторож. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев в социальных сетях, последний раз мужчина выходил на связь через спутниковый телефон несколько дней назад.
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