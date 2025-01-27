Азербайджанский нож в спину. На тормозах спускать не будут: Россия подаёт в суд

Андрей Павлов

Никто ничего делать не будет. Ни диаспоры не тронут, ни бизнес, ни рынки. Чиновничество и диаспоры неразрывны, как сиамские близнецы. И опять знаменитый МТшный заголовок. На тормозах они спускать не будут, в суд подадут. Ну и в какой суд они подадут? В наш? В азерский? В Гаагу? В нашу пользу выступит только наш. Подсказать, как азеры используют решение нашего суда, или догадаетесь? А нашу реакцию на это подсказать? Последние годы мы глубже "выражения серьезной озабоченности" и начертания "красных линий" не проникаем, чем только веселим наших врагов и недоброжелателей. Реальным "не спусканием на тормозах" было бы упразднение диаспор как структур (что это за государства в государстве, живущие по своим законам?), депортация со всем кланом за малейшие правонарушения, без всяких там судов и адвокатов, просто по факту совершения, ну и по мелочи - за никабы, наличие ножа... Но... Не то у нас руководство, чтобы на такое решиться. Так и будем прогибаться и в суды подавать.