Срочников-геев отправят в зону боевых действий на Донбассе у Ростовской области

rostovgazetaПолитикаСрочников-геев отправят в зону боевых действий на Донбассе у Ростовской областиТаким образом Украина намерена бороться с уклонистами-гомосексуалистами, которые противятся службе в армии.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбоМира если он назвал себя геем лишь бы не идти в войска и попадёт в "голубой батальон", что с ним там будет? Вопрос риторический.Махамбет Толеугазин... ну ежели назвался груздём ... а в их случае - педерастом ... то за базар ... фраерам придётся ответить ... пуканом ... который разработают в войсках ... таки, цэ Европа ... ёптить ...Комментировать
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