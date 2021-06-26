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Срочников-геев отправят в зону боевых действий на Донбассе у Ростовской области

Срочников-геев отправят в зону боевых действий на Донбассе у Ростовской области

Таким образом Украина намерена бороться с уклонистами-гомосексуалистами, которые противятся службе в армии.

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ЛюбоМир
а если он назвал себя геем лишь бы не идти в войска и попадёт в "голубой батальон", что с ним там будет? Вопрос риторический.
Махамбет Толеугазин
... ну ежели назвался груздём ... а в их случае - педерастом ... то за базар ... фраерам придётся ответить ... пуканом ... который разработают в войсках ... таки, цэ Европа ... ёптить ...

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