Самолет рухнул на туристическом маршруте, погибли пассажиры и экипаж

В Латинской Америке, на территории Перу, произошла крупная авиакатастрофа. Туристический легкомоторный самолёт, следовавший по популярному маршруту к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, потерпел крушение в пятницу, 1 августа.
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