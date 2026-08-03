Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Самолет рухнул на туристическом маршруте, погибли пассажиры и экипаж

Самолет рухнул на туристическом маршруте, погибли пассажиры и экипаж

В Латинской Америке, на территории Перу, произошла крупная авиакатастрофа. Туристический легкомоторный самолёт, следовавший по популярному маршруту к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, потерпел крушение в пятницу, 1 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии