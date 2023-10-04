Украина ищет самооборону: как Киев становится самодостаточным в производстве оружия

«Это вопрос выживания». У Запада кончается оружие, поэтому Украина хочет производить его сама. У одних «союзников» Украины заканчивается оружие для отправки, а другие опасаются вкладывать больше денег в конфликт, говорит Politico.
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