Оппозиционный мэр Стамбула встретился с официальными лицами Германии

Встречи с главой МИД Германии Анналеной Баербок, министром финансов страны Кристианом Линднером и государственным министром Нильсом Анненом провел во время своей поездки в Берлин мэр Стамбула, член основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу, пишет 22 июня Karar.