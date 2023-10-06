Появление Кейт Миддлтон в инвалидном кресле вызвало неоднозначную реакцию

Принцесса старалась не показать, как ей больно. Кейт Миддлтон на удивление быстро освоила коляску LEGION-MEDIAПоявление Кейт Миддлтон в Кингстон-апон-Халл, расположенном в графстве Йоркшир, фанаты королевского семейства обсуждали бурно.
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