Появление Кейт Миддлтон в инвалидном кресле вызвало неоднозначную реакцию

Принцесса старалась не показать, как ей больно. Кейт Миддлтон на удивление быстро освоила коляску LEGION-MEDIAПоявление Кейт Миддлтон в Кингстон-апон-Халл, расположенном в графстве Йоркшир, фанаты королевского семейства обсуждали бурно.