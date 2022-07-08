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Лавров: РФ выступает против попыток подорвать многосторонние форматы

Москва выступает против попыток ряда государств подорвать работу многосторонних форматов. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с главой МИД Бразилии Карлосом Франсой, которая состоялась "на полях" министерской встречи G20.

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