Лавров: РФ выступает против попыток подорвать многосторонние форматы

Москва выступает против попыток ряда государств подорвать работу многосторонних форматов. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с главой МИД Бразилии Карлосом Франсой, которая состоялась "на полях" министерской встречи G20.
Москва выступает против попыток ряда государств подорвать работу многосторонних форматов. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с главой МИД Бразилии Карлосом Франсой, которая состоялась "на полях" министерской встречи G20.
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