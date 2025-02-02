Реальная зарплата омичей снизилась под конец года. По данным статистиков, зарплата в регионе в разных сферах варьировалась от 17,7 до 160 тысяч рублей.
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Реальная зарплата омичей снизилась под конец года. По данным статистиков, зарплата в регионе в разных сферах варьировалась от 17,7 до 160 тысяч рублей.