Торги Sotheby’s современным искусством принесли $107 млн

25 июня на лондонской площадке Sotheby’s прошли торги, посвященные современному искусству. Топ-лотом вечера стал «Портрет юного художника-изгоя» кисти Жан-Мишеля Баскии, ушедший по итогам торгов за $20 млн.
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