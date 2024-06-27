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Культуромания

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Торги Sotheby’s современным искусством принесли $107 млн

Торги Sotheby’s современным искусством принесли $107 млн

25 июня на лондонской площадке Sotheby’s прошли торги, посвященные современному искусству. Топ-лотом вечера стал «Портрет юного художника-изгоя» кисти Жан-Мишеля Баскии, ушедший по итогам торгов за $20 млн.

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