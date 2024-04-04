В Тихвине детей в школу доставляют на лодках из-за подтоплений – видео

Уровень воды в Тихвинке накануне превысил опасную отметку Жители города Тихвина Ленинградской области поделились с «Петербургским дневником» кадрами транспортировки детей в школу на подтопленных из-за паводка территориях.
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