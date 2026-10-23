Atlanta Journal-Constitution: “We’ve told you how early voting is surging in Democratic-leaning parts of Georgia, even as Republicans raise concerns about lagging turnout in rural GOP strongholds.
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