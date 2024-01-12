Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения собаки на ребёнка в лифте многоэтажки Краснодара

Ранее на агрессивного пса уже поступали жалобы от соседей.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на четырёхлетнего мальчика в лифте краснодарской многоэтажки.
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