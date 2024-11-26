В Астрахани ремонтируют улицу, по которой большой автопоток движется в Приволжский и Камызякский районы

И приводят в порядок еще ряд улиц из дополнительного перечня к дорожному нацпроекту. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» администрация Астрахани приступила к ремонту улицы 1-я Виноградная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии