Протестующие в Амстердаме потребовали от ЕС выступить против бомбардировок Газы

В столице Нидерландов проходит пропалестинская акция протеста, передает Al Jazeera. По информации телеканала, участники демонстрации требуют от Евросоюза осудить действия Израиля в секторе Газа, в том числе бомбардировки.
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