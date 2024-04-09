Посол Антонов: безответственные вылазки Киева угрожают радиационной катастрофой

Безответственные вылазки, предпринимаемые Киевом, угрожают радиационной катастрофой. С соответствующим заявлением выступил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, прокомментировавший реакцию американской стороны на атаку украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию.
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