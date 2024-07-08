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В Госдуме поддержали продление льготного НДС на внутренние авиаперевозки

В Госдуме поддержали продление льготного НДС на внутренние авиаперевозки

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил поправку, которая продлевает льготные ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, передает издание «Прайм».

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