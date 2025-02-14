Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Чем цыганские похороны так сильно удивляют русских

Цыганские похоронные традиции совсем не похожи на скорбные обряды, присущие иным культурам. Этот десятимиллионный этнос, живущий во всех уголках планеты, иначе смотрит на кончину, которая в их понимании всего лишь переносит душу человека в иное, во всём похожее на наш мир пространство, где отсутствует только смерть.

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