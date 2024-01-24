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ЦИК: видеонаблюдение на выборах будет проходить во всех 89 регионах России

ЦИК: видеонаблюдение на выборах будет проходить во всех 89 регионах России

Видеонаблюдение на президентских выборах будет работать во всех российских регионах. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев, передает РИА Новости.

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