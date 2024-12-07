Пётр Лучинский: "Молдове нужно договариваться с Украиной о транзите газа"

Молдове нужно договариваться с Украиной о транзите природного газа, который наша страна могла бы покупать на российско-украинской границе, и затем он доставлялся бы в республику, чтобы было бы самым удобным вариантом.
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