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Русское оружие

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📹⚡️В ходе наступательных действий на Сумском направлении подразделения группировки войск «Север» достигли значимого тактического успеха, установив полный контроль над населённым пунктом Храповщина.

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