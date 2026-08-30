📹⚡️В ходе наступательных действий на Сумском направлении подразделения группировки войск «Север» достигли значимого тактического успеха, установив полный контроль над населённым пунктом Храповщина.
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