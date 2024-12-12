Интервью с директором Военно-исторического музея фортификационных сооружений Эдуардом Крайновым

Интерес к истории Севастополя у школьников и студентов растёт. Это отмечают музейные работники. Они в свою очередь не только разрабатывают новые экскурсии, открывают выставки, но также проводят для молодёжи исторические квесты и интерактивные игры.
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