20-минут тренировки помогают после недосыпа как 90 минут сна

Если вы спали всего четыре часа, а впереди длинный рабочий день, кофе поможет лишь ненадолго. Новое исследование ученых из Университета Макгилла, опубликованное в журнале PNAS, показало, что 20-минутная тренировка помогает гораздо лучше, сравнимо с полноценным 90-минутным сном.