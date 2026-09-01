20-минут тренировки помогают после недосыпа как 90 минут сна

Если вы спали всего четыре часа, а впереди длинный рабочий день, кофе поможет лишь ненадолго. Новое исследование ученых из Университета Макгилла, опубликованное в журнале PNAS, показало, что 20-минутная тренировка помогает гораздо лучше, сравнимо с полноценным 90-минутным сном.
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