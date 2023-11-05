Певец SHAMAN во время своего концерта в Петербурге нажал на красную «ядерную кнопку»

Человек с «ядерным чемоданчиком» вышел на сцену во время выступления певца SHAMAN.Во время выступления известного исполнителя Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на сцену вышел мужчина с «ядерным чемоданчиком», и певец нажал на находившуюся там красную кнопку.