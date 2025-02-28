«Петербургский дневник» и «Бессмертный полк России» продолжают проект «Бессмертный Теркин»

Он приурочен к нескольким круглым датам Издание «Петербургский дневник» и движение «Бессмертный полк России» продолжают проект, приуроченный к нескольким круглым датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, первой публикации поэмы «Василий Теркин» (12+) и 115-летию со дня рождения поэта Александра Твардовского.