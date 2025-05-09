Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с 80-летием Великой Победы

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы! Великая Отечественная война вписана в историю нашего государства как пример единения всего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины.
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