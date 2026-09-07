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Царьград

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ПВО и авиация Удмуртии предотвратили атаку беспилотников 7 сентября

ПВО и авиация Удмуртии предотвратили атаку беспилотников 7 сентября

7 сентября силы ПВО и авиация Удмуртии успешно предотвратили массовую атаку беспилотников. Ольга Абрамова, глава республики, сообщила, что были нейтрализованы несколько БПЛА.

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