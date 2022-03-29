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«Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, КНДР могли бы с нами сыграть. Надеемся, что разрешат». Директор РФС о товарищеских матчах сборных

Директор РФС надеется, что сборные России смогут сыграть с Китаем, Ираном и КНДР. «Ждем от УЕФА отсечек для участия в официальных международных турнирах.

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