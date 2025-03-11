Люди охотнее поверили ученым с чувством юмора

Доверие к науке в последние годы снижается, в том числе на фоне опасений по поводу развития искусственного интеллекта, отметила команда американских исследователей в статье для издания Journal of Science Communication.
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