Римская феерия: что Коппола рассказал о фильме «Мегалополис»

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы показали в основном конкурсе 77-го Каннского кинофестиваля. Создатель саги «Крестный отец» и военной драмы «Апокалипсис сегодня» не снимал уже больше 10 лет, но идея «Мегалополиса» пришла к нему еще полвека назад.
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