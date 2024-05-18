Римская феерия: что Коппола рассказал о фильме «Мегалополис»

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы показали в основном конкурсе 77-го Каннского кинофестиваля. Создатель саги «Крестный отец» и военной драмы «Апокалипсис сегодня» не снимал уже больше 10 лет, но идея «Мегалополиса» пришла к нему еще полвека назад.