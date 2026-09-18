Как выбрать камеру видеонаблюдения и не переплатить

Поставили камеру у ворот, а на записи вместо лица курьера получили маленькую размытую фигурку? Все дело в том, что для хорошей картинки важнее правильно подобрать объектив и место установки, чем просто купить камеру подороже.
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