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Владимир Гомельский: «С Пешичем сербы явно ошиблись»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал причины поражения сборной Сербии от команды Италии на ЧМ-2023.

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