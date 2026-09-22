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Царьград

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В 5 районах Нижнего Новгорода проверяют электросети в жилых домах

В 5 районах Нижнего Новгорода проверяют электросети в жилых домах

В пяти районах Нижнего Новгорода домоуправляющие компании в ходе плановых осмотров проверяют электрические сети, защитные устройства и контактные соединения, а также выявляют несанкционированные подключения для предотвращения перегрузок и аварий.

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