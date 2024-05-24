Россиянам рассказали о последствиях езды на электросамокате вдвоем

Перевозка пассажиров правилами дорожного движения запрещена Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в интервью RT рассказал о последствиях езды на электросамокате вдвоем.
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