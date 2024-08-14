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СМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станцию

СМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станцию

Космический корабль Starliner, пристыкованный к МКС / © NASA По данным издания Business Insider, эксперты высказали опасения: после отстыковки Starliner от МКС неисправные двигатели корабля могут привести к тому, что он станет неуправляемым и в итоге врежется в космическую станцию.

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