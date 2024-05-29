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Чем можно заменить доллар? И какой может быть денежная система в будущем

Чем можно заменить доллар? И какой может быть денежная система в будущем

Пугало. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ® После 2-й мировой США воспользовались своим экономическим преимуществом и фактически навязали всему миру свою национальную валюту американский доллар в качестве эталона международной торговли и основного средства финансовых резервов.

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