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Царьград

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Politico: Майку Уолтцу грозит отставка после сообщений об утечке данных

Politico: Майку Уолтцу грозит отставка после сообщений об утечке данных

Вероятно, судьба чиновника решится в ближайшие дни.В Белом доме идут дискуссии о судьбе Майка Уолтца после новости об утечке данных об ударах по Йемену.

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