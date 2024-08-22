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Царьград

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  • Долорис Камалов
    Автор, танки в колоннах не атакуют, они выдвигаются на свои позиции. Особенно "убило"-танки повернули свои ДУЛА... 😂...Огонь из всех ору...
  • Олег Самойлов
    Ой! КАК интересно: "...Произошедшее квалифицировано как попытка теракта."! То есть ПРОСТО попытка, да еще и не совсем...На атакованном ВС...
  • Silver Kont
    "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"..."Что они там хран...

После аварии с тремя автомобилями на Шоссе Энтузиастов движение восстановлено

После аварии с тремя автомобилями на Шоссе Энтузиастов движение восстановлено

Столкновение произошло минувшей ночью.На шоссе Энтузиастов (в районе д. 66/1) минувшей ночью столкнулись три автомобиля.

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