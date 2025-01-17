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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отразил 28 из 31 броска в матче с «Ютой» и не попал в пустые ворота при попытке забить. Победа – 3-я в 4 последних играх

Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:3).  Победа стала для российского вратаря 3-й в последних 4 матчах.

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