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SPLETNIK

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Настя Ивлеева выпила кровь коровы в своём новом тревел-шоу

Настя Ивлеева выпила кровь коровы в своём новом тревел-шоу

Настя Ивлеева попробовала на вкус кровь коровы в собственном новом тревел-шоу, которое запустила после своей "отмены" из-за "голой вечеринки".

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