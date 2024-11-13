Варшава заявила о готовности передать Киеву МиГ-29 при условии безопасности для Польши

Варшава передаст Украине истребители МиГ-29, если страны НАТО гарантируют безопасность воздушного пространства для Польши и перебазируют в страну свою авиацию, заявил в среду 13 октября президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте в Варшаве.