Компания «Ресурс», производитель круп под брендом «Увелка» (Челябинск), вложит более 3 млрд рублей в строительство второй очереди гречневого завода, введенного в строй в прошлом году

Увелка расширяет производство гречки Компания «Ресурс», производитель сухих завтраков под брендом «Увелка» (Челябинск), инвестирует более 3 млрд рублей в строительство второй очереди гречневого завода, введенного в эксплуатацию в прошлом году.
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