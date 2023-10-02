Компания «Ресурс», производитель круп под брендом «Увелка» (Челябинск), вложит более 3 млрд рублей в строительство второй очереди гречневого завода, введенного в строй в прошлом году

﻿﻿Увелка расширяет производство гречки Компания «Ресурс», производитель сухих завтраков под брендом «Увелка» (Челябинск), инвестирует более 3 млрд рублей в строительство второй очереди гречневого завода, введенного в эксплуатацию в прошлом году.