Перемирие или развал фронта – что наступит раньше? О чем говорят данные украинских соцопросов

Роман Рейнекин. Считающийся близким к Петру Порошенко киевский социологический центр «Социс» решил огорошить Банковую итогами свежего замера общественных настроений на предмет отношения украинцев к войне и миру.
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