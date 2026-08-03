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Царьград

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Бурляев предложил создать орган для оценки кинопроектов в России

Бурляев предложил создать орган для оценки кинопроектов в России

Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев предложил создать в России орган общественного контроля в сфере культуры для оценки кинопроектов, чтобы работать вместе с экспертными советами Министерства культуры и поддерживать важные фильмы.

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