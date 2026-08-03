Бурляев предложил создать орган для оценки кинопроектов в России

Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев предложил создать в России орган общественного контроля в сфере культуры для оценки кинопроектов, чтобы работать вместе с экспертными советами Министерства культуры и поддерживать важные фильмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии