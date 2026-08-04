Мочился в бульон, плевал в выпечку: скандал с официантами всколыхнул Грузию

Сотрудники ресторанов из Тбилиси и других городов рассказали, как обслуживают туристов из России. В грузинском сегменте социальных сетей разразился громкий скандал: работники сферы обслуживания массово начали делиться "подвигами" по порче еды для российских туристов.
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