Классическим симптомом инфаркта считается жгучие или давящие боли за грудиной. Но сердечный приступ не всегда проявляется как «по учебнику», поэтому не стоит недооценивать необычные симптомы.
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